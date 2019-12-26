Зеркальная симметрия газопроводных санкций

С таким заявлением выступила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. «Мы всегда отвечаем на подобные недружественные выпады (…) Подход, который называется симметричным, зеркальным, его никто не отменял», - сказала Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, введение Вашингтоном ограничительных мер против газопровода противоречит нормам международного права и свободной конкуренции. Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал закон об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, ранее принятый конгрессом, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Документ в числе прочего запрещает предоставлять какие-либо услуги для строительства газопроводов под угрозой блокирования активов компаний-подрядчиков в США и невозможности ведения бизнеса с американскими контрагентами. В результате швейцарская компания Allseas заявила о приостановке работ. В понедельник ее суда покинули зону строительства газопровода.

О том, что Москва не оставит без ответа введенные США санкции против «Северного потока-2», заявлял на днях и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Решение, когда и каким образом это произойдет, будет принято исходя из национальных интересов России, - уточнил он тогда. В четверг представитель Кремля подтвердил, что у России «есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе». Ранее о том, что «Северный поток-2» может быть достроен и без участия иностранных подрядчиков, говорил и министр энергетики Александр Новак. Возможные сроки окончания работ ни тот, ни другой называть не стали.

Не стала и Мария Захарова говорить об ответных мерах российской стороны на американские санкции по «Северному потоку-2». Вместе с тем, замглавы российского МИД Сергей Рябков в недавнем интервью «Интерфаксу» предположил, что Россия может расширить списки граждан США, которым запрещен въезд в нашу страну. По его словам, в списки могут войти те, кто проявлял «наибольшую активность в продвижении этого решения и других санкционных инициатив».

Озвученный замминистра возможный вариант ответа на санкции против «Северного потока-2» представляется не вполне симметричным или зеркальным. С другой стороны, а что остается делать, если у США нет столь значимых для них проектов, на возможность или невозможность реализации которых Россия была бы способна повлиять? Не вводить же запрет на покупку тех же «Боингов»? Это был бы «выстрел в ногу»: тогда придется летать «Суперджетами»… Уж лучше закрыть въезд конгрессменам. Даже если они к нам не собираются.

