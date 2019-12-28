Госдеп США назвал условия для освобождения от санкций строителей «Северного потока — 2»

В Госдепе США заявили, что компаниям-подрядчикам российского проекта «Северный поток-2» можно избежать санкций, если они свернут свои работы на газопроводе до 20 января, сообщают РИА Новости.

Санкции будут введены Вашингтоном после принятия закона о бюджете.

«Связанные с проектом стороны должны завершить работы в течение 30 дней», — пояснили Госдепартаменте.

Ограничения распространят на компании, которые «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности». Госсекретарь в течение 60 дней подготовит и представит отчет конгрессу с перечнем компаний, которые нарушают условия США, отмечает RT.

В официальном сообщении Госдепартамента также говорится об опасности строительства газопровода «Северный поток-2», который лишит Украину «значительных доходов от транзита, а также сохранит зависимость Европы от российского газа и сделает ее страны «экономически и политически уязвимыми», дополняют Известия.

Напомним, строительство «Северного потока-2» прервалось после того, как Минфин США пригрозил санкциями подрядчикам работ. После этого швейцарская Allseas отвела свои суда из района укладки труб.

Министр энергетики РФ Александр Новак 26 декабря сообщил, что для достройки трубопровода своими силами России может понадобиться несколько месяцев.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН согласился с заявлениями о том, что «Северный поток-2» может быть достроен в срок.

