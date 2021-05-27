Пушков оценил стратегию США на встречу с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков оценил стратегию американских властей перед встречей глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

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Как написал парламентарий в своем Telegram, действующая администрация Белого дома явно не рассматривает Москву в качестве региональной державы, как это делали при Бараке Обаме.

«Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», — считает парламентарий.

«...Аамериканцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с Горбачевым и Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас», — написал Пушков.

Между тем, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда приватные беседы глав государств спасали планету. По его словам, «в высокой политике не всегда нужно ожидать подписания каких-то соглашений».

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинАлександр Пушкин
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