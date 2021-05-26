Кремль рассказал об эпидтребованиях на саммите Россия — США

Решающее слово при определении эпидтребований к делегациям на предстоящем саммите Россия – США в Женеве будет за специалистами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, он подчеркнул, что «главное – это безопасность глав государств».

Что касается работы представителей СМИ на саммите, то, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле пока не обладают всеми деталями. Согласования ещё предстоят.

Напомним, президенты России и США планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.