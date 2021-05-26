Кремль рассказал об эпидтребованиях на саммите Россия — США

Решающее слово при определении эпидтребований к делегациям на предстоящем саммите Россия – США в Женеве будет за специалистами. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом, он подчеркнул, что «главное – это безопасность глав государств».

Что касается работы представителей СМИ на саммите, то, по словам Дмитрия Пескова, в Кремле пока не обладают всеми деталями. Согласования ещё предстоят.

Напомним, президенты России и США планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня.

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Между тем, зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» напомнил, что в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда приватные беседы глав государств спасали планету.

«В высокой политике не всегда нужно ожидать подписания каких-то соглашений. В данном случае речь идет о том, чтобы установить нормальный диалог. Он предполагает возможность достаточно откровенного, уважительного и профессионального обмена мнениями. Не всегда же должны высшие лица узнавать все от кого-то со стороны. Лучше услышать это от коллеги в прямом разговоре, который не предназначен, как правило, для публики. В том числе, в российско-американских отношениях было немало эпизодов, когда подобного рода беседы спасали мир в прямом смысле этого слова», - подчеркнул Климов.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусСаммитДмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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