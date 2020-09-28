Новости за ночь: Пушков оценил пикировку Лукашенко и Макрона

Реакция президента Белоруссии Александра Лукашенко на заявление президента Франции Эммануэля Макрона ставит крест на иллюзиях о возможности "многовекторности" политики Белоруссии, написал в своем телеграмм-канале сенатор Алексей Пушков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Макрона незрелым политиком и высказал мнение, что сам Макрон должен был уйти в отставку после волнений во Франции с участием «желтых жилетов».

По словам Пушкова, при постоянных отказах Лукашенко в легитимности со стороны западных стран у Лукашенко нет иных вариантов выстраивания внешней политики, кроме как ориентации на развитие Союзного государства с Россией.

«Нет у него (Лукашенко. — НСН) другого вектора, кроме Союзного государства», - написал сенатор в своем канале.

