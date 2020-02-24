Пушков отреагировал на заявление Трампа о примирении России и Украины
Сенатор Алексей Пушков упрекнул президента США Дональда Трампа в бездействии после заявления американского лидера о необходимости примирения России и Украины, сообщает Газета.ru
Пушков написал в Twitter, что заявление президента США — пустая болтовня, не подкрепленная никакими действиями со стороны Вашингтона.
«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь?» — отреагировал Пушков.
Ранее президент США заявил, что улучшение российско-украинских отношений было бы в интересах всего мира.
Напомним, депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, что страны, которые осуществляют контроль над Украиной, ни при каких обстоятельствах не готовы допустить сближение ее с Россией.
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