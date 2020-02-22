В Киеве отреагировали на идею Путина о «глобальном конкуренте в мире»
Офис президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на слова главы РФ Владимира Путина о том, объединение усилий двух государств – России и Украины - приведет к созданию глобального конкурента в Европе и в мире. Об этом сообщает Газета. ru.
Владимир Путин в интервью ТАСС отметил, что другие страны будут делать все, чтобы «растаскивать» Украину и Россию, не желая объединения двух государств.
При этом, в офисе Зеленского указали, что «российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров». Отметили также, взаимодействие между странами держатся на людях, которые «живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».
Ранее Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, что страны, которые осуществляют контроль над Украиной, ни при каких обстоятельствах не готовы допустить сближение ее с Россией.
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