В Киеве отреагировали на идею Путина о «глобальном конкуренте в мире»

Офис президента Украины Владимира Зеленского отреагировал на слова главы РФ Владимира Путина о том, объединение усилий двух государств – России и Украины - приведет к созданию глобального конкурента в Европе и в мире. Об этом сообщает Газета. ru.

Владимир Путин в интервью ТАСС отметил, что другие страны будут делать все, чтобы «растаскивать» Украину и Россию, не желая объединения двух государств.

При этом, в офисе Зеленского указали, что «российско-украинские отношения не должны определяться геополитическими амбициями отдельных лидеров». Отметили также, взаимодействие между странами держатся на людях, которые «живут, работают, творят и борются за мир по обе стороны от границы».

Ранее Депутат Верховной рады Украины, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко в эфире НСН рассказал, что страны, которые осуществляют контроль над Украиной, ни при каких обстоятельствах не готовы допустить сближение ее с Россией.

