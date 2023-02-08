Пушков отметил изменение отношения США к участию в украинском конфликте
США постепенно меняют свое отношение к фактическому участию в конфликте на Украине. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.
«Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.
По мнению политика, в Соединенных Штатах намечается разрыв между интересами администрации страны и граждан, которым «объективно противоречит» участие в конфликте, отмечает телеканал «360». Кроме того, Пушков указал, что эскалация конфронтации с Москвой таит прямую опасность для Вашингтона.
Сенатор заключил, что это противоречие начинает прокладывать себе путь в политике США.
Между тем президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века» для Вашингтона и всего мира, напоминает RT.
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