Пушков отметил изменение отношения США к участию в украинском конфликте

«Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению политика, в Соединенных Штатах намечается разрыв между интересами администрации страны и граждан, которым «объективно противоречит» участие в конфликте, отмечает телеканал «360». Кроме того, Пушков указал, что эскалация конфронтации с Москвой таит прямую опасность для Вашингтона.

Сенатор заключил, что это противоречие начинает прокладывать себе путь в политике США.

Между тем президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века» для Вашингтона и всего мира, напоминает RT.

