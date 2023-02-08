Пушков отметил изменение отношения США к участию в украинском конфликте

США постепенно меняют свое отношение к фактическому участию в конфликте на Украине. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

В США заявили, что Украина потерпит поражение в конфликте с Россией

«Еще полгода назад статья, где критике подвергается политика Вашингтона, при которой США "заменяют Украину в качестве основного противника России на поле боя", не могла бы появиться на страницах такой газеты, как "Нью-Йорк таймс"», — написал сенатор в своем Telegram-канале.

По мнению политика, в Соединенных Штатах намечается разрыв между интересами администрации страны и граждан, которым «объективно противоречит» участие в конфликте, отмечает телеканал «360». Кроме того, Пушков указал, что эскалация конфронтации с Москвой таит прямую опасность для Вашингтона.

Сенатор заключил, что это противоречие начинает прокладывать себе путь в политике США.

Между тем президент США Джо Байден назвал спецоперацию России на Украине «испытанием на века» для Вашингтона и всего мира, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:УкраинаСШААлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры