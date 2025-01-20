Пушков объяснил причину переноса инаугурации Трампа безопасностью
Подлинная причина переноса места церемонии инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа кроется в вопросах безопасности, сообщил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.
«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал он. Парламентарий указал, что появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом.
Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru