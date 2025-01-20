Пушков объяснил причину переноса инаугурации Трампа безопасностью

«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал он. Парламентарий указал, что появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом.

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

