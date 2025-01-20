Пушков объяснил причину переноса инаугурации Трампа безопасностью

Подлинная причина переноса места церемонии инаугурации победившего на выборах президента США Дональда Трампа кроется в вопросах безопасности, сообщил в Telegram сенатор Совфеда Алексей Пушков.

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«Подлинная причина, вероятно, связана с соображениями безопасности Трампа, что понятно после двух попыток покушения на его жизнь», — написал он. Парламентарий указал, что появились слухи о том, что церемония будет перенесена в Белый дом.

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Алексей ПушковИнаугурацияСШАДональд Трамп

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