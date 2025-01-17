Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодов

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение провести основную часть своей инаугурации в помещении из-за низких температур в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, церемония пройдет в ротонде Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.

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Трамп уточнил, что инаугурационная речь и другие выступления прозвучат в здании Капитолия, куда будут приглашены высокопоставленные гости. Парад в честь вступления в должность пройдет в комплексе Capital One Arena, где также организуют трансляцию церемонии.

По прогнозам, 20 января температура воздуха в Вашингтоне может опуститься до минус 7 градусов, а в вечерние часы до минус 12, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ИнаугурацияСШАДональд Трамп

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