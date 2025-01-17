Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодов

Избранный президент США Дональд Трамп принял решение провести основную часть своей инаугурации в помещении из-за низких температур в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

По его словам, церемония пройдет в ротонде Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.