Трамп перенес инаугурацию в Капитолий из-за холодов
Избранный президент США Дональд Трамп принял решение провести основную часть своей инаугурации в помещении из-за низких температур в Вашингтоне. Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.
По его словам, церемония пройдет в ротонде Капитолия, как это было в 1985 году при Рональде Рейгане.
Трамп уточнил, что инаугурационная речь и другие выступления прозвучат в здании Капитолия, куда будут приглашены высокопоставленные гости. Парад в честь вступления в должность пройдет в комплексе Capital One Arena, где также организуют трансляцию церемонии.
По прогнозам, 20 января температура воздуха в Вашингтоне может опуститься до минус 7 градусов, а в вечерние часы до минус 12, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru