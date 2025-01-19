Сын Трампа: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента
19 января 202504:32
Украинский лидер Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщил в соцсетях сын нового американского лидера Бэррон Трамп.
По его словам, президент Украины получил отказ.
Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru