Сын Трампа: Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию президента

Украинский лидер Владимир Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию победившего на выборах президента США Дональда Трампа, сообщил в соцсетях сын нового американского лидера Бэррон Трамп.

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По его словам, президент Украины получил отказ.

Ранее Трамп подтвердил перенос инаугурации в помещение из-за холодов, поэтому основная часть мероприятия состоится в ротонде Капитолия, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Дональд ТрампИнаугурацияУкраинаВладимир Зеленский

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