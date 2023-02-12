Пушков обвинил западные СМИ в разжигании конфликта вокруг Украины

Западные СМИ виноваты в разжигании конфликта на Украине, сообщил в Telegram российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил изменение отношения США к участию в украинском конфликте

«Западные СМИ, и в первых рядах — британские, играют исключительно вредоносную роль в разжигании украинского кризиса», — заявил он.

По словам парламентария, медиа Запада нагнетают истеричную атмосферу и подначивают власти совершать провокационные действия. По словам Пушкова, вдумчивая крупная англосаксонская журналистика ушла в прошлое.

Также Пушков заявил, что объяснения главы МИД Германии Анналены Бербок «о состоянии войны с Россией» являются «неуклюжими».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаАлексей Пушков
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