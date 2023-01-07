Пушков обвинил Макрона во втягивании НАТО в конфронтацию с Россией

Российский сенатор Совета Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать киевскому режиму БМП AMX-10 RC втягивает НАТО в конфронтацию с Россией.

Военный парадокс. Поставки оружия Украине «ради мира»

«Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал политик в своем Telegram-канале

По мнению Пушкова, решение французского лидера также свидетельствует о степени ожесточенности европейских руководителей против России, указывает RT.

Ранее издание Telegraph сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон, приняв решение направить Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, нарушил негласное военное правило.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:УкраинаОружиеПоставкиМакронЭммануэль МакронАлексей Пушков
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