Пушков обвинил Макрона во втягивании НАТО в конфронтацию с Россией
Российский сенатор Совета Алексей Пушков считает, что президент Франции Эммануэль Макрон своим решением передать киевскому режиму БМП AMX-10 RC втягивает НАТО в конфронтацию с Россией.
«Само по себе решение Парижа передать Украине боевые машины пехоты ход войны не изменит. Однако может стать прологом к поставкам Украине других наступательных видов вооружений, что чревато втягиванием НАТО в прямую военную конфронтацию с Россией», — написал политик в своем Telegram-канале
По мнению Пушкова, решение французского лидера также свидетельствует о степени ожесточенности европейских руководителей против России, указывает RT.
Ранее издание Telegraph сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон, приняв решение направить Украине боевые машины пехоты AMX-10 RC, нарушил негласное военное правило.
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