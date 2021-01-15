Захарова объяснила выход РФ из Договора по открытому небу

Выход России из Договора по открытому небу (ДОН) обусловлен ситуацией после выхода США из соглашения, заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ответ дипломата на вопрос СМИ о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН опубликован на сайте МИД.

О решении Москвы покинуть ДОН стало известно в пятницу. Отмечается, что выход из договора вызван отсутствием прогресса в устранении препятствий для выполнения положений ДОН в новых условиях.

Как отметила Захарова, выход Соединённых Штатов из соглашения изменил заложенную при формировании режима открытого неба конфигурацию и нарушил баланс интересов участников ДОН.

Дипломат подчеркнула, что Россия предприняла все усилия для сохранения ДОН, работая с партнёрами и рассчитывая на конструктивный подход Запада.

«Однако политическая ориентация на США для них оказалась более значимой, чем сохранение важного инструмента общеевропейской безопасности», — заявила Захарова.

Кроме того, официальный представитель МИД сообщила, что ведомство располагает данными о требовании Вашингтона к союзникам в Европе делиться с США данными наблюдений за российской территорией.

Захарова заявила, что подобная ситуация «абсолютно неприемлема» для РФ. Таким образом все члены НАТО сохранили бы возможность наблюдать за Россией, при этом территория Североатлантического альянса была бы закрыта от российского наблюдения.

Ранее НАТО обвинило Россию в подрыве Договора по открытому небу.

