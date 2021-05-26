Пушков назвал XXI век роковым для США

Сенатор Алексей Пушков предрек Соединенным Штатам тяжелые времена. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал новости о серии убийств с огнестрельным оружием на территории США.

Сенатор заявил, что «относительно устойчивый баланс», который поддерживался в стране в прошлом веке, «взорвался», а в прошлом году «страна слетела с катушек».

«"Американская мечта" умирает на глазах», — написал Пушков, подчеркнув, что сомневается в том, что её можно возродить. По мнению политика, нынешний век будет роковым для США.

Кроме того, сенатор заявил, что, по его мнению, США деградируют как политически, так и социально.