Сенатор Пушков назвал Facebook подразделением спецслужб США

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал сообщения СМИ о том, что Facebook и Instagram могут ввести платные подписки якобы для защиты персональных данных, в своем Telegram-канале.

По мнению политика, Facebook уже давно действует как фактическое подразделение американских спецслужб.

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«Большая часть пользователей готова обменять свои персональные данные на привычные удобства этого мессенджера. И совершенно не против, чтобы за ними следили», - пишет сенатор.

Пушков также считает, что говорить о крахе социальной сети рано.

После появления обновленной версии iOS Facebook и Instagram уведомили пользователей, что из-за новой функции App Tracking Transparency им придется собирать личные данные. В случае согласия для пользователя приложения будут оставаться бесплатными, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ПолитикаАлексей ПушковInstagramFacebook
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