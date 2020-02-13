Белоруссия уберет Россию со своего герба

13 февраля 202017:15

Парламент Белоруссии готовится рассмотреть законопроект, предполагающий изменения в гербе республике. В рамках «реновации» будут изменены ленты флага, форма колосьев, изображения клевера и льна, а границы Белоруссии поменяют цвет с зеленого на золотой.

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Также в новом варианте герба несколько сместят глобус, размещенный в нижней его части. Если в нынешнем варианте на нем изображена практически вся территория России, то в новом гербе место РФ занимает Европа. При этом красная звезда, которая возвышается над гербом, остается на своем месте.

Как заявил министр юстиции республики Олег Слижевский в ходе пресс-конференции, власти Белоруссии таким способом хотят привести герб в соответствие с миролюбивым содержанием, чтобы он воспринимался позитивно, отмечает Life.ru

Действующий герб Белоруссии – это несколько видоизмененный герб Белорусской ССР. Официальным символом республики он стал в 1995 году после проведения референдума, сообщает телеканал «360».

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