Пушков назвал ошибку Байдена
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление американского лидера Джо Байдена о последствиях вывода из Афганистана войск США.
По словам политика, американский президент «ошибается насчет Афганистана», как ошибались Джордж Буш-младший, Барак Обама, «которые вели там безнадежную войну», написал сенатор в своем Telegram-канале.
Как отметил Пушков, решение Трампа о выводе американских войск было верным.
Ранее Байден сообщил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).
Также президент США заявил, что руководство страны в июле начнет эвакуацию афганцев, которые поддерживали США.
Власти США уже одобрили 2,5 тысячи заявок на иммиграционные визы.
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