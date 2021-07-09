Пушков назвал ошибку Байдена

По словам политика, американский президент «ошибается насчет Афганистана», как ошибались Джордж Буш-младший, Барак Обама, «которые вели там безнадежную войну», написал сенатор в своем Telegram-канале.

Как отметил Пушков, решение Трампа о выводе американских войск было верным.

Ранее Байден сообщил, что не считает неизбежным падение правительства в Кабуле, поскольку оно располагает 300 тысячами военных против 75 тысяч бойцов радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

Также президент США заявил, что руководство страны в июле начнет эвакуацию афганцев, которые поддерживали США.

Власти США уже одобрили 2,5 тысячи заявок на иммиграционные визы.

