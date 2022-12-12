Пушков назвал идиотом французского генерала за слова об ударах ВСУ по парадам 9 Мая
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков раскритиковал французского генерала Иностранного легиона в отставке Мишеля Яковлеффа за призывы к ударам по проходящим в России парадам в честь Дня Победы.
Ранее Яковлефф заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удары по российским парадам на 9 Мая, напоминает «Свободная пресса». По словам отставного генерала, украинская армия могла бы объявить парады военной целью.
Комментируя высказывания Яковлеффа, Пушков подчеркнул, что такие «политические идиоты» могут «довести дело до прямого столкновения НАТО и России», пишет Газета.ру.
«Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», — написал сенатор в Telegram.
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