Отставной генерал Яковлефф призвал ВСУ бомбить российские парады 9 мая

Французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф обратился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) бомбить парады, которые проходят в России на 9 мая. Бывший военный выступил по этому поводу с заявлением на телеканале LCD.

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Он назвал подобную акцию гораздо более символичной.

«Например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве — это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов», — высказался Яковлефф.

По его мнению, в конфликте России и Украины могли бы участвовать солдаты НАТО.

Ранее журналистка американского телеканала Fox News Кэндис Оуэнс в своих соцсетях написала, что президент Украины Владимир Зеленский является «грязным актером», который пытался развязать Третью мировую войну.

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ФОТО: Евгений Биятов//РИА Новости
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