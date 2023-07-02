Пушков назвал главную причину беспорядков во Франции

По мнению сенатора, причиной стали ошибки французских властей в национальной политике и в отношении миграционных процессов. Он отметил, что к разрушительным беспорядкам привели мультикультурализм и толерантность.

«Вы не хотели видеть результатов бесконтрольной миграции? Они вас заставят их увидеть. Вот они. Наглядные и зримые», - написал Пушков.

Сенатор полагает, что даже события последних дней не заставят Париж изменить свою политику.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в пригороде Парижа. Стражи порядка объяснили, что юноша отказался выполнять их требования.

Протесты охватили всю страну. Демонстранты поджигают автомобили, грабят банки и магазины, передает «Радиоточка НСН».

