Пушков: Киев хочет вовлечь Запад в конфронтацию на Донбассе

Украина хочет вовлечь Запад в конфликт в Донбассе. Таким мнением поделился сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина о готовности Киева к полномасштабным боевым действиям на востоке Украины.

Глава ДНР заявил, что Киев готов к полномасштабным военным действиям в Донбассе

Накануне Пушилин заявил в интервью РБК, что сейчас на линии соприкосновения наступил самый острый период за последние годы, и Украина «готова к эскалации».

«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода [президента США Джо] Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», — пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал быть на стороне Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Александр Натрускин
ТЕГИ:ДонбассВойна В ДонбассеУкраинаДНРДенис ПушилинАлексей Пушков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры