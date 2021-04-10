Пушков: Киев хочет вовлечь Запад в конфронтацию на Донбассе

Накануне Пушилин заявил в интервью РБК, что сейчас на линии соприкосновения наступил самый острый период за последние годы, и Украина «готова к эскалации».

«В Киеве поднимают ставки вокруг Донбасса после прихода [президента США Джо] Байдена к власти и обещаний его администрации не оставить Украину в одиночестве "перед лицом российской агрессии". В Киеве хотят так иначе вовлечь западный альянс в конфронтацию на Донбассе», — пишет Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее Байден в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал быть на стороне Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

