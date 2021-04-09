Глава ДНР заявил, что Киев готов к полномасштабным военным действиям в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Киев готов приступить к полномасштабным военным действиям на юго-востоке Украины. Об этом сообщает РБК.
Пушилин в интервью РБК заявил, что, по имеющимся данным, Украина "готова к эскалации". Глава непризнанной республики заявил, что в ДНР работает штаб территориальной обороны, который поможет эвакуировать население в случае усиления конфликта.
Пушилин напомнил, что население ДНР "находится у себя дома", поэтому "никто не собирается отступать". В Донбассе с начала этого года фиксируется нарушение режима прекращения огня, который был заключен 22 июля 2020 года. Стороны конфликта обвиняют друг друга в возобновлении огня.
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