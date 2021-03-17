СМИ: Байден заявил, что считает Путина убийцей
Президент США Джо Байден заявил, что его российский коллега Владимир Путин ответит за «вмешательство» в президентские выборы в Соединённых штатах, сообщает телеканал ABC.
В беседе с ведущим ABC News Джорджем Стефанопулосом американский лидер рассказал, что в конце января во время телефонной беседы предупреждал Путина о возможном ответе.
«Я сказал, что если установлю, что это произошло, то будьте готовы», - отметил Байден.
Также Стефанопулос спросил у Байдена, считает он Путина убийцей, на что американский президент дал утвердительный ответ.
«Да», - сказал Байден.
Ранее офис директора Национальной разведки США опубликовал доклад, в котором говорится о якобы распоряжении российских властей «провести операции по влиянию на президентские выборы», с целью дискредитации как Байдена, так и Демократической партии, сообщает RT.
Позже американские власти заявили, что на основании данного доклада Минфин США, госсекретарь США, Министерство юстиции, генпрокурор страны и Министерство внутренней безопасности разработают новые санкции против России.
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