Пушков рассказал о стратегии США в отношении России
Администрация американского президента Джо Байдена может избрать тактику «длительной осады» России, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.
По его словам, Вашингтон мог взять «сознательную паузу» в действиях в отношении Москвы, так как в администрации Байдена осознали, что практически все «плохое» власти сделали еще при экс-президенте Дональде Трампе.
Сенатор считает, что власти США могут ввести «санкций из ада», подтолкнуть Украину к новой войне в Донбассе, нарастить военный контингент в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.
Ранее Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить санкции в отношении России.
По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на экономике России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 270 / сут.
Умерли
90 734+459 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+14 006 / сут.
- Пушков рассказал о стратегии США в отношении России
- Японцы испугались российских учений на Южных Курилах
- Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки в 2021 году
- В ОЗХО не будут изучить анализы Алексея Навального на базе российской лаборатории
- Стала известна дата выхода фильма «Форсаж-9» на российские экраны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru