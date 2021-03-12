Пушков рассказал о стратегии США в отношении России

Администрация американского президента Джо Байдена может избрать тактику «длительной осады» России, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, Вашингтон мог взять «сознательную паузу» в действиях в отношении Москвы, так как в администрации Байдена осознали, что практически все «плохое» власти сделали еще при экс-президенте Дональде Трампе.

Пушков рассказал, что без «российской угрозы» НАТО развалится

Сенатор считает, что власти США могут ввести «санкций из ада», подтолкнуть Украину к новой войне в Донбассе, нарастить военный контингент в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.

Ранее Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить санкции в отношении России.

По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на экономике России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииСШААлексей Пушков
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