Пушков рассказал о стратегии США в отношении России

Сенатор считает, что власти США могут ввести «санкций из ада», подтолкнуть Украину к новой войне в Донбассе, нарастить военный контингент в Польше и других граничащих с Россией странах, входящих в НАТО.

Ранее Пушков объяснил, почему западные страны не могут отменить санкции в отношении России.

По его словам, существующая ситуация в международных отношениях не устраивает ни США с ЕС, которые не могут смириться с независимой российской политикой и ее ролью в мире, ни Москву, так как санкции сказываются на экономике России.

