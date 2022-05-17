Пушков: Германия дорого заплатит за отказ от российской нефти
В случае отказа от российской нефти Германии придется заплатить «немалую цену». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.
По его словам, политика Германии, направленная на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов является составной частью перестройки экономического порядка Европы, который сложился еще в 1970-ые годы.
Пушков также считает, что отказ Берлина от российского газа «выглядит как утопия».
Ранее RT сообщил, что ФРГ до конца 2022 года откажется от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 543 / сут.
Умерли
378 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 379 / сут.
- СМИ: ЕС приблизился к санкционному пределу в отношении России
- Россиянам рассказали, при каком давлении нужно обратиться к врачу
- Москва стала самым популярным среди туристов регионом России
- В Крыму заявили о готовности помочь югу Украины интегрироваться с РФ
- «Поросята из Евросоюза»: Володин оценил предложение ЕС опустошить зернохранилища Украины
- В Китае предупредили об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
- Пушков: Германия дорого заплатит за отказ от российской нефти
- Берлускони: В мире нет лидеров, способных вести переговоры с РФ по Украине
- Байден: США и Греция вместе противостоят России
- Экс-главу Минюста Словакии задержали за поддержку российской спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru