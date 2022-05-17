Пушков: Германия дорого заплатит за отказ от российской нефти

В случае отказа от российской нефти Германии придется заплатить «немалую цену». Об этом в своем Telegram-канале написал сенатор Алексей Пушков.

По его словам, политика Германии, направленная на «распаривание» немецкой экономики и российских энергоресурсов является составной частью перестройки экономического порядка Европы, который сложился еще в 1970-ые годы.

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Пушков также считает, что отказ Берлина от российского газа «выглядит как утопия».

Ранее RT сообщил, что ФРГ до конца 2022 года откажется от импорта нефти из России даже при отсутствии консенсуса по этому вопросу внутри Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРоссияГерманияСенаторыАлексей Пушков
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