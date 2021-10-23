Молдавия намерена продолжить переговоры с Россией по газу, несмотря на провал

Переговоры с Россией о продлении контракта на поставку газа Молдавии продолжатся «в экономической плоскости». Об этом заявила глава правительства республики Наталья Гаврилица. В частности, по её слова, речь идёт о том, сколько готова заплатить Молдавия, сколько у нее долгов и какие объемы газа будут поставлены.

Ранее стало известно, что двусторонние переговоры по газу с участием вице-премьера РФ Дмитрия Козака оказались безрезультатными. Как передает РИА Новости, подписание нового долгосрочного договора по газу между «Газпромом» и Кишиневом до 1 ноября вряд ли возможно. Таким образом, повышается риск остановки поставок российского газа после этой даты.

Накануне в Молдавии объявили режим чрезвычайного положения до 20 ноября в связи с кризисом в энергетической сфере, отмечают «Известия». Эксперты указывают на повторение ситуация 1999 года, когда к кризису в этой республике привели коррупция, некомпетентность и незрелость государственной элиты.

