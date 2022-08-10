Россия запросила заседание СБ ООН из-за атак на Запорожскую АЭС
Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН из-за ударов Украины по Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском постпредстве в международной организации.
Заседание должно состояться во второй половине дня. В качестве докладчика РФ хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Напомним, обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции могут привести к глобальной техногенной катастрофе. В воскресенье в результате обстрела АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
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