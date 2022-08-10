Россия запросила заседание СБ ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Россия запросила на 11 августа заседание Совета безопасности ООН из-за ударов Украины по Запорожской атомной электростанции, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском постпредстве в международной организации.

Антонов об атаках на ЗАЭС: Киев подвергает Европу чрезвычайной опасности

Заседание должно состояться во второй половине дня. В качестве докладчика РФ хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Напомним, обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции могут привести к глобальной техногенной катастрофе. В воскресенье в результате обстрела АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:УкраинаАЭССовбез ООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры