Россия запросила заседание СБ ООН из-за атак на Запорожскую АЭС

Заседание должно состояться во второй половине дня. В качестве докладчика РФ хотела бы видеть гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

Напомним, обстрелы украинскими войсками Запорожской атомной электростанции могут привести к глобальной техногенной катастрофе. В воскресенье в результате обстрела АЭС была повреждена высоковольтная линия, из-за чего пришлось снизить мощность двух энергоблоков.

