Пушилин заявил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

Власти ДНР совместно с федеральными ведомствами провели работу по восстановлению водоснабжения в регионе, однако проблему удалось решить только частично, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление временно исполняющий обязанности главы ДНР Дениса Пушилина в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР

«Мы предприняли очень много шагов, совместно, конечно же, с профильными ведомствами, министерствами Российской Федерации построили из резервных водохранилищ ряд водоводов. Но и это позволило всего лишь закрыть частично потребности воды», — сказал он.

Отмечается, что сегодня в Донецке, Макеевке и Горловке вода подается раз в три дня на два часа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы отправили более 30 тысяч новогодних подарков детям из Донецкой и Луганской народных республик и семьям участников специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДНРДенис Пушилин
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