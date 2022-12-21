Пушилин заявил Путину о проблемах с водоснабжением в ДНР

«Мы предприняли очень много шагов, совместно, конечно же, с профильными ведомствами, министерствами Российской Федерации построили из резервных водохранилищ ряд водоводов. Но и это позволило всего лишь закрыть частично потребности воды», — сказал он.

Отмечается, что сегодня в Донецке, Макеевке и Горловке вода подается раз в три дня на два часа.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы отправили более 30 тысяч новогодних подарков детям из Донецкой и Луганской народных республик и семьям участников специальной военной операции (СВО), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

