Собянин: Москва направила 30 тыс подарков детям Донецка и Луганска

В сообщении говорится, что подарки были собраны в рамках акции «Москва помогает», которая стартовала в феврале 2022 года на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

«Новогодние сладости, печенье, праздничные наборы волонтеры столицы развезут по социальным учреждениям... а также передадут семьям и поздравят с наступающим Новым годом юных жителей Донецкой и Луганской народных республик», - указали в пресс-службе.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен россиянина Виктора Бута, осуждённого в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок тюремного заключения в России, можно назвать новогодним подарком, пишут «Известия».