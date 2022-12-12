Собянин: Москва направила 30 тыс подарков детям Донецка и Луганска

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что из столицы отправили более 30 тысяч новогодних подарков детям из Донецкой и Луганской народных республик и семьям участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба московского правительства.

В парках и на ярмарках столицы начнут работу пункты сбора подарков детям и военным из зоны СВО

В сообщении говорится, что подарки были собраны в рамках акции «Москва помогает», которая стартовала в феврале 2022 года на базе ресурсного центра «Мосволонтер».

«Новогодние сладости, печенье, праздничные наборы волонтеры столицы развезут по социальным учреждениям... а также передадут семьям и поздравят с наступающим Новым годом юных жителей Донецкой и Луганской народных республик», - указали в пресс-службе.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен россиянина Виктора Бута, осуждённого в США, на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, отбывавшую срок тюремного заключения в России, можно назвать новогодним подарком, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ДонбассДетиМоскваНовый ГодПодарки
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