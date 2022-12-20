Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР Наталью Никонорову. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы республики.

Пасечнику и Пушилину присвоили высшую степень ордена «За заслуги перед Отечеством»

«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности Министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Указ, датированный 19 декабря, вступил в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин освободил от должности мэра города Дебальцево Игоря Захаревича, которого раскритиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Денис ПушилинОтставкаМИДДНР
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