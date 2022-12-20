Пушилин освободил от должности главу МИД ДНР

«Освободить Никонорову Наталью Юрьевну от должности Министра иностранных дел Донецкой Народной Республики», — говорится в документе.

Указ, датированный 19 декабря, вступил в силу со дня его подписания.

Ранее Пушилин освободил от должности мэра города Дебальцево Игоря Захаревича, которого раскритиковал за некачественную подготовку к отопительному сезону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

