Пушилин заявил, что у Украины уже есть химическое оружие
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что у властей Украины уже есть химическое оружие.
Кроме того, Пушилин напомнил, что Украина не дает гарантий по неприменению такого вооружения. «Я очень надеюсь на то, что освещение в СМИ, призывы, - и с нашей стороны в том числе, - они возымеют свое действие, и Украина не пойдет на этот очень серьезный и противоправный шаг», - заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее Пушилин заявил о том, что политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе.
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