«Деградирует». Глава ДНР оценил обстановку в Донбассе

По его мнению, ситуация в регионе деградирует. Он вспромнил бывшего украинского президента Петра Порошенко, при котором «минский процесс не выполнялся, но по райней мере это было в каких-то там рамках».

«При Зеленском всё пошло вообще вразнос, на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям», — заключил Пушилин.

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что если Украина начнет наступление на Донбасс, это может привести к её уничтожению, сообщает телеканал «360».