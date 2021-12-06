«Деградирует». Глава ДНР оценил обстановку в Донбассе
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, сообщает RT.
По его мнению, ситуация в регионе деградирует. Он вспромнил бывшего украинского президента Петра Порошенко, при котором «минский процесс не выполнялся, но по райней мере это было в каких-то там рамках».
«При Зеленском всё пошло вообще вразнос, на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям», — заключил Пушилин.
Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что если Украина начнет наступление на Донбасс, это может привести к её уничтожению, сообщает телеканал «360».
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