«Деградирует». Глава ДНР оценил обстановку в Донбассе

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что политика президента Украины Владимира Зеленского может привести к полномасштабным боевым действиям в Донбассе, сообщает RT.

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По его мнению, ситуация в регионе деградирует. Он вспромнил бывшего украинского президента Петра Порошенко, при котором «минский процесс не выполнялся, но по райней мере это было в каких-то там рамках».

«При Зеленском всё пошло вообще вразнос, на самом деле это тенденции опасные, которые могут в конечном счёте привести к полномасштабным боевым действиям», — заключил Пушилин.

Ранее политолог Владимир Киреев заявил, что если Украина начнет наступление на Донбасс, это может привести к её уничтожению, сообщает телеканал «360».

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ТЕГИ:УкраинаВойна В ДонбассеДНРДенис Пушилин
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