Пушилин вручил Хуснуллину орден за вклад в восстановление ДНР

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил орден зампреду правительства России Марату Хуснуллину за помощь в восстановлении региона. Об этом сообщил сам Пушилин в своем Telegram-канале.

Хуснуллин: Восстановление Крымского моста идет по графику

Ранее вице-премьер РФ провел рабочую встречу с врио главы ДНР, а также врио руководителя Луганской народной республики Леонидом Пасечником.

«За значительный вклад в восстановление и развитие отрасли строительства ... вручил Марату Шакирзяновичу Хуснуллину государственную награду ДНР — орден республики», — отметил Пушилин.

Ранее президент Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» и другие награды военнослужащим 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии, отличившимся в зоне специальной военной операции, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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