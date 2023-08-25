Хуснуллин: Восстановление Крымского моста идет по графику

Восстановление Крымского моста идет по графику, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Об этом зампред правительства рассказал в беседе с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым в ходе Московского урбанистического форума.

Сдержанный ответ. Россия реагирует на атаки на Крымский мост

По словам Хуснуллина, к 15 сентября планируется открыть разрушенную часть переправы, «если не будет непредвиденных обстоятельств».

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин указал, что движение на мосту откроют в срок или даже «на несколько дней» раньше.

Ранее правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста до конца 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КрымКрымский МостМарат Хуснуллин

Горячие новости

Все новости

партнеры