Хуснуллин: Восстановление Крымского моста идет по графику

По словам Хуснуллина, к 15 сентября планируется открыть разрушенную часть переправы, «если не будет непредвиденных обстоятельств».

«Вторую часть, когда мы откроем разрушенную часть, мы переключим на нее движение и будем восстанавливать ту часть, по которой сейчас [идет движение], ждем ее к 1 ноября», — заявил вице-премьер.

Хуснуллин указал, что движение на мосту откроют в срок или даже «на несколько дней» раньше.

Ранее правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста до конца 2023 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

