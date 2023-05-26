Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска

Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» создали свыше 13,5 тысячи рабочих мест Город выставил на торги 100 машиномест на стоянке в Люблине Более 30 тысяч столичных медиков прошли тренинги для развития надпрофессиональных навыков Специалисты выяснили в какое время удобней посещать павильоны «Здоровая Москва» Погода без резких температурных колебаний ожидается в столичном регионе в ближайшие дни