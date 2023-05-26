Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин включил город Артемовск (Бахмут) в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы ДНР.

В документе говорится, что в указ от 3 марта 2022 года изменения вносятся в связи с «освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины в целях обеспечения законности и порядка».

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О взятии Бахмута под контроль российских войск 20 мая сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердило Минобороны России.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин 25 мая сообщил, что украинская армия попробует вернуть Артемовск. По его мнению, вероятность этого весьма высока.

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ФОТО: РИА Новости
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