Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска
Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин включил город Артемовск (Бахмут) в зону влияния и ответственности администрации Шахтерска. Соответствующий указ опубликован на сайте врио главы ДНР.
В документе говорится, что в указ от 3 марта 2022 года изменения вносятся в связи с «освобождением территорий, ранее временно находившихся под контролем Украины в целях обеспечения законности и порядка».
О взятии Бахмута под контроль российских войск 20 мая сообщил глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Затем эту информацию подтвердило Минобороны России.
Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин 25 мая сообщил, что украинская армия попробует вернуть Артемовск. По его мнению, вероятность этого весьма высока.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин включил Артемовск в зону ответственности администрации Шахтерска
- СМИ: НАТО предложит Украине повысить ее статус партнера
- В Крыму отменили все ограничения по COVID-19
- Рогов: В Энергодаре предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ
- Кириллов обвинил Пентагон в распространении птичьего гриппа на территории России
- СМИ: Мошенники похищают деньги россиян при помощи звонков их родственникам
- На юго-востоке Москвы загорелся релейный шкаф
- В Кабардино-Балкарии задержали трех участников убийства псковских десантников в 2000 году
- В Финляндии выразили обеспокоенность из-за выхода России из соглашения о военных инспекциях
- Гладков: ВСУ обстреляли два населенных пункта в Грайворонском округе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru