Советник Пушилина допускает попытку ВСУ отбить Артемовск

Украинская армия попробует вернуть Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

«Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна», - цитирует Гагина РИА Новости.

При этом политик отметил, что все дороги контролируются российской артиллерией и авиацией, а потому он сомневается в успехе контрнаступления ВСУ на Артемовск.

20 мая бойцы ЧВК «Вагнер» и российские военные освободили Артемовск от ВСУ. Боевые действия в городе длились больше 220 дней. Бойцов поздравил президент Владимир Путин.

Ранее глава «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений «Вагнера» из Артемовска в тыл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

