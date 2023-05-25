Советник Пушилина допускает попытку ВСУ отбить Артемовск
Украинская армия попробует вернуть Артемовск, заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Попытка отбить город, я думаю, она еще предстоит. Она очень вероятна», - цитирует Гагина РИА Новости.
При этом политик отметил, что все дороги контролируются российской артиллерией и авиацией, а потому он сомневается в успехе контрнаступления ВСУ на Артемовск.
20 мая бойцы ЧВК «Вагнер» и российские военные освободили Артемовск от ВСУ. Боевые действия в городе длились больше 220 дней. Бойцов поздравил президент Владимир Путин.
Ранее глава «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о выводе подразделений «Вагнера» из Артемовска в тыл, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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