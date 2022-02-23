Пушилин прокомментировал границы ЛНР и ДНР

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что вопрос границ ДНР, а также ЛНР, в рамках Луганской и Донецкой областей может решиться самостоятельно, сообщает РИА Новости.

Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях

По его словам, желательно, чтобы этот вопрос решился мирным путём.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт независимость самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в тех границах, в которых они себя провозглашали.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинДонбассВойна В ДонбассеЛНРДНР
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