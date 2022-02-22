Путин заявил, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях

Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики в тех границах, которые обозначены в их конституциях. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

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Путин отметил, что раз Россия признала ДНР и ЛНР, значит, приняла все их фундаментальные документы, в число которых входит конституция.

«В конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины», — объяснил российский лидер.

В то же время Путин подчеркнул, что все спорные вопросы должны быть разрешены в ходе переговоров киевских властей и глав ДНР и ЛНР.

Также российский президент обратил внимание на то, что в случае необходимости Россия исполнит взятые на себя обязательства в отношении «военной» помощи республикам Донбасса.

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ФОТО: Kremlin.ru
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