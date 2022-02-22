Песков ответил на вопрос, в каких границах РФ признаёт ЛНР и ДНР

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт независимость самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщает РИА Новости.

Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

«В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЛНРДНРРоссияДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры