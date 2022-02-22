Песков ответил на вопрос, в каких границах РФ признаёт ЛНР и ДНР

«В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст», сообщает RT.