Песков ответил на вопрос, в каких границах РФ признаёт ЛНР и ДНР
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия признаёт независимость самопровозглашённых Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в тех границах, в которых они себя провозглашали, сообщает РИА Новости.
«В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены», - ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский в своём видеообращении заявил, что Украина «никому и ничего не должна и никому и ничего не отдаст», сообщает RT.
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