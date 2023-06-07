Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает ТАСС.

Патрушев обвинил США в координации убийств Дугиной и Татарского

Патрушев подчеркнул, что политики на Западе говорят об этом уже открыто.

По его словам, ситуация на Украине делает углубление сотрудничества Москвы и Минска в оборонной сфере жизненно необходимым.

Секретарь российского Совбеза призвал сменить руководство Украины и придать республике нейтральный статус.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Совбез РФ готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияРоссияУкраинаНиколай Патрушев

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