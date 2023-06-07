Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства

Патрушев подчеркнул, что политики на Западе говорят об этом уже открыто.

По его словам, ситуация на Украине делает углубление сотрудничества Москвы и Минска в оборонной сфере жизненно необходимым.

Секретарь российского Совбеза призвал сменить руководство Украины и придать республике нейтральный статус.

Ранее Николай Патрушев заявил, что Совбез РФ готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

