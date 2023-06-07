Секретарь Совбеза РФ Патрушев призвал придать Украине статус нейтрального государства
США ведут против России и Белоруссии необъявленную войну, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече с госсекретарем Совбеза Белоруссии Александром Вольфовичем, сообщает ТАСС.
Патрушев подчеркнул, что политики на Западе говорят об этом уже открыто.
По его словам, ситуация на Украине делает углубление сотрудничества Москвы и Минска в оборонной сфере жизненно необходимым.
Секретарь российского Совбеза призвал сменить руководство Украины и придать республике нейтральный статус.
Ранее Николай Патрушев заявил, что Совбез РФ готовит меры против попыток спровоцировать экономический кризис в России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru