Пушилин: Операцию на севере ДНР необходимо ускорить

Как отметил политик, в этих населенных пунктах сложились серьезные проблемы с водообеспечением.

«Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — объяснил глава ДНР в беседе с РИА Новости.

По словам Пушилина, украинские силы при возможности взорвут любые узлы водообеспечения, отмечает RT. Политик подчеркнул, что ДНР необходимо иметь определенный запас времени для восстановления водоснабжения, и решить эту проблему следует до прихода холодов, пишет РИА ФАН.

