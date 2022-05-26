Пушилин: Операцию на севере ДНР необходимо ускорить

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить операцию по освобождению северных территорий ДНР, так как украинские власти перекрыли поставки воды для Донецка, Макеевки и Горловки.

Пушилин: Силы ДНР вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Как отметил политик, в этих населенных пунктах сложились серьезные проблемы с водообеспечением.

«Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — объяснил глава ДНР в беседе с РИА Новости.

По словам Пушилина, украинские силы при возможности взорвут любые узлы водообеспечения, отмечает RT. Политик подчеркнул, что ДНР необходимо иметь определенный запас времени для восстановления водоснабжения, и решить эту проблему следует до прихода холодов, пишет РИА ФАН.

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ТЕГИ:ДНРУкраинаДенис Пушилин
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