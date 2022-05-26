Пушилин: Операцию на севере ДНР необходимо ускорить
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о необходимости ускорить операцию по освобождению северных территорий ДНР, так как украинские власти перекрыли поставки воды для Донецка, Макеевки и Горловки.
Как отметил политик, в этих населенных пунктах сложились серьезные проблемы с водообеспечением.
«Противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», — объяснил глава ДНР в беседе с РИА Новости.
По словам Пушилина, украинские силы при возможности взорвут любые узлы водообеспечения, отмечает RT. Политик подчеркнул, что ДНР необходимо иметь определенный запас времени для восстановления водоснабжения, и решить эту проблему следует до прихода холодов, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Банк России снизил ключевую ставку до 11%
- Российские металлурги заявили о риске убытков при укреплении рубля и высоких налогах
- В Херсонской области появятся центры оформления российского гражданства
- Новак спрогнозировал снижение добычи нефти до 480-500 млн тонн
- Пушилин: Операцию на севере ДНР необходимо ускорить
- Аналитики рассказали о снижении продаж импортного пива в России на 30%
- Посол ЛНР заявил о 8 тысячах пленных украинских солдат в Донбассе
- Рогозин: ЕКА пытается разрушить связи Роскосмоса с партнерами
- «Рома» стала победителем первой в истории Лиги конференций
- Эксперт: Мировых запасов пшеницы хватит на 10 недель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru