Пушилин: Силы ДНР вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Подразделения Донецкой народной республики вошли на территорию Херсонской, Запорожской и Харьковской областей. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Политик подчеркнул, что в этих регионах находятся резервные полки армии республики. По словам Пушилина, силы ДНР заняты защитой Донбасса «в полном объеме», отмечает Ura.ru.
«То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», — цитирует РИА Новости главу ДНР.
Пушилин также отметил, что угроза со стороны Киева при поддержке Запада выросла бы до более серьезных масштабов, и обстрелы украинскими силовиками продолжились бы на новой линии соприкосновения, пишет Газета.ру.
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