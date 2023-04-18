Пушилин: ДНР заинтересована в поставках белорусской техники

Он отметил, что, в свою очередь из ДНР в Белоруссию может поставляться каолиновая глина. По словам Пушилина, акценты должны быть на том, что будет взаимовыгодно.

Ранее Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко встретился в Минске с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, отмечает «Радиоточка НСН».

