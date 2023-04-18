Пушилин: ДНР заинтересована в поставках белорусской техники

Донецкая народная республика заинтересованна в поставках белорусской техники, в частности, продукции МАЗов. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что, в свою очередь из ДНР в Белоруссию может поставляться каолиновая глина. По словам Пушилина, акценты должны быть на том, что будет взаимовыгодно.

Ранее Telegram-канал «Пул первого» сообщил, что белорусский президент Александр Лукашенко встретился в Минске с врио главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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