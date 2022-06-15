Пушилин: ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика»

Как отметил Пушилин, это может быть сделано по примеру республики Татарстан.

Татарстан является частью РФ, однако у республики есть собственный президент. В настоящее время его должность занимает Рустам Минниханов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру.