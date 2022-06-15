Пушилин: ДНР может войти в состав РФ, сохранив слово «республика»
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что данное территориальное образование может стать частью России, сохранив слово «республика». Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил Пушилин, это может быть сделано по примеру республики Татарстан.
Татарстан является частью РФ, однако у республики есть собственный президент. В настоящее время его должность занимает Рустам Минниханов.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Россия продолжит помогать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) восстанавливать инфраструктуру.
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