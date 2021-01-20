Пушилин: ДНР готова повторно провести референдум о статусе Донбасса
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сообщил о готовности провести повторный референдум о самоопределении, чтобы подтвердить волю народа Донбасса, что станет сигналом мировому сообществу, передает РИА Новости.
По словам Пушилина, также важно обратить внимание мировой общественности на приверженность Донбасса к полному уважению норм и принципов международного права. Пушилин отметил, что для международного сообщества должно быть четко понятно, что монополия Украины на освещение и интерпретацию событий в Донбассе - это нонсенс.
Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После госпереворота жители региона отказались признать новую власть и создали Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал военную операцию против самопровозглашённых территорий.
По подсчётам ООН, к январю 2019 года жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в зоне конфликта занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.
Украинский политик, общественный деятель, журналист Елена Бондаренко ранее заявил, что Вооружённые силы Украины воюют на Донбассе против своего народа, и их действия — преступление «по морали и по закону».
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