Вооружённые силы Украины воюют на Донбассе против своего народа, и их действия — преступление «по морали и по закону». Об этом заявила украинский политик, общественный деятель, журналист Елена Бондаренко в эфире телеканала «Наш».

«Из нашей украинской армии сделали преступницу», — считает Бондаренко.

Политик также упомянула обстрелы Донецка украинскими военными в 2014 году, усомнившись в точности полёта снарядов с воздуха, «куда они попадут и где они на поражение сработают».

Кроме того, Бондаренко добавила, что любой находящийся в зоне конфликта военный нарушает присягу.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После госпереворота жители региона отказались признать новую власть и создали Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал военную операцию против самопровозглашённых территорий.

По подсчётам ООН, к январю 2019 года жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в зоне конфликта занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.

