Украинский политик назвала войну в Донбассе преступлением «по морали и по закону»
Вооружённые силы Украины воюют на Донбассе против своего народа, и их действия — преступление «по морали и по закону». Об этом заявила украинский политик, общественный деятель, журналист Елена Бондаренко в эфире телеканала «Наш».
«Из нашей украинской армии сделали преступницу», — считает Бондаренко.
Политик также упомянула обстрелы Донецка украинскими военными в 2014 году, усомнившись в точности полёта снарядов с воздуха, «куда они попадут и где они на поражение сработают».
Кроме того, Бондаренко добавила, что любой находящийся в зоне конфликта военный нарушает присягу.
Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. После госпереворота жители региона отказались признать новую власть и создали Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал военную операцию против самопровозглашённых территорий.
По подсчётам ООН, к январю 2019 года жертвами военных действий стали около 13 тысяч человек. Урегулированием ситуации в зоне конфликта занимается группа уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+22 857 / сут.
Умерли
66 037+471 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+18 333 / сут.
- Немецкие экологи опротестовали разрешение на строительство «Северного потока-2»
- Украинский политик назвала войну в Донбассе преступлением «по морали и по закону»
- СМИ сообщили о закрытии Капитолия из-за угрозы безопасности
- СМИ: Минск лишили права на проведение чемпионата мира по хоккею
- СМИ: Трамп не намерен помиловать Ассанжа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru