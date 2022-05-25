Минобороны: Порт Мариуполя работает в обычном режиме

Порт Мариуполя начал функционировать в обычном режиме. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские саперы полностью разминировали Мариупольский порт

Ранее в военном ведомстве сообщили, что мариупольский порт полностью разминирован, напоминает RT. Специалисты проверили 134 сооружения и 32 судна, обезвредив более 12 тысяч взрывоопасных предметов, пишет «Свободная пресса».

Как сообщил Конашенков на брифинге, в Мариуполе «завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме».

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