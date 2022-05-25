Минобороны: Порт Мариуполя работает в обычном режиме
Порт Мариуполя начал функционировать в обычном режиме. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что мариупольский порт полностью разминирован, напоминает RT. Специалисты проверили 134 сооружения и 32 судна, обезвредив более 12 тысяч взрывоопасных предметов, пишет «Свободная пресса».
Как сообщил Конашенков на брифинге, в Мариуполе «завершены мероприятия по разминированию и демилитаризации морского порта, который начал функционирование в повседневном режиме».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 580 / сут.
Умерли
379 тыс.+93 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+6 705 / сут.
- Совфед поддержал кандидатуру Куренкова на пост главы МЧС
- Минобороны: Порт Мариуполя работает в обычном режиме
- Российские военные уничтожили производственные цеха завода «Мотор Сич» в Запорожье
- МИД: Москва не рассматривает возможность обмена Медведчука
- В России предложили разрешить тратить маткапитал на покупку автомобиля
- Союз торговых центров попросил заморозить налоги на землю и имущество
- Компания Marks & Spencer покинет российский рынок
- ЦБ в четверг обсудит вопрос об уровне ключевой ставки
- В Молдавии инициировали процедуру увеличения тарифов на газ
- В ЛНР сообщили о взятии под контроль Тошковки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru