Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции проведет проверку в отношении бывшего президента Билла Клинтона и других высокопоставленных лиц на предмет их возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

Поводом стало заявление действующего президента Дональда Трампа, который сообщил, что попросит Минюст запустить расследование по этим контактам.