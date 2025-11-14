Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном

Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции проведет проверку в отношении бывшего президента Билла Клинтона и других высокопоставленных лиц на предмет их возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

Поводом стало заявление действующего президента Дональда Трампа, который сообщил, что попросит Минюст запустить расследование по этим контактам.

СМИ: Эпштейн пытался поделиться с Россией данными о Трампе

В ответ Бонди отметила, что поручила дело прокурору Южного округа Нью-Йорка Джею Клейтону, назвав его одним из «самых компетентных и заслуживающих доверия» представителей прокуратуры.

По словам генпрокурора, ведомство намерено действовать оперативно и добросовестно, чтобы предоставить обществу необходимые ответы, передает «Радиоточка НСН».

