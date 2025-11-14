Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном
Генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила, что Министерство юстиции проведет проверку в отношении бывшего президента Билла Клинтона и других высокопоставленных лиц на предмет их возможных связей с финансистом Джеффри Эпштейном.
Поводом стало заявление действующего президента Дональда Трампа, который сообщил, что попросит Минюст запустить расследование по этим контактам.
В ответ Бонди отметила, что поручила дело прокурору Южного округа Нью-Йорка Джею Клейтону, назвав его одним из «самых компетентных и заслуживающих доверия» представителей прокуратуры.
По словам генпрокурора, ведомство намерено действовать оперативно и добросовестно, чтобы предоставить обществу необходимые ответы, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минюст США проверит связи Клинтона и ряда чиновников с Эпштейном
- Имущество экс-владельца «Южуралзолота» обращено в доход государства
- Два человека пострадали при обстреле центра Дамаска
- Анна Семенович получила государственную награду от Минкульта
- СМИ: Коррупционное дело в энергетике ударило по поддержке Зеленского в мире
- В США фактически конфисковали шесть объектов российской дипнедвижимости
- Фицо снова выступил против плана ЕС по финансированию Украины
- Игорь Корнелюк обвинил нейросети в декадансе искусства
- Пресняков-младший объяснил, почему его Новый год начинается 3 января
- СМИ: Лондон временно снял санкции с болгарского НПЗ «Лукойла»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru