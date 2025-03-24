«Психбольница»: Захарова раскритиковала выбор картин в кабинете Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ракритиковала выбор картин, которые висят в кабинете президента Украины Владимира Зеленского.

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Ранее газета The Times опубликовала фотографию украинского лидера, который стоит на фоне картины с горящим Кремлем и мавзолеем.

«Психбольница», - так Захарова описала кабинет Зеленского в беседе с ТАСС.

По словам автора статьи Саймона Шустера, кроме картины с горящим Кремлём есть и другие полотна, которые Зеленский выбрал лично. В том числе, это российский военный корабль, идущий на дно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМИД РФМария Захарова

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